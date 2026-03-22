تلقى الزمالك ضربة قوية قبل مواجهة أوتوهو أويو، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بغياب عدد من لاعبيه الأساسيين لأسباب مختلفة.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

ويستعد الزمالك لخوض اللقاء الحاسم أمام أوتوهو على استاد القاهرة الدولي، في السادسة مساء اليوم، سعيًا لحسم التأهل إلى نصف النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي (1-1) في برازافيل.

7 غيابات في صفوف الزمالك

ويغيب عن صفوف الفريق الأبيض 7 لاعبين دفعة واحدة، حيث تضم قائمة الغيابات كلًا من أحمد حمدي وأحمد خضري وسيف فاروق جعفر ومحمد عواد لأسباب فنية، بالإضافة إلى عمرو ناصر ومحمود جهاد لعدم الجاهزية، فيما يغيب أحمد حسام بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، حيث يخوض حاليًا مرحلة التأهيل.

في المقابل، تلقى الجهاز الفني دفعة معنوية بعودة محمود حمدي الونش، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة، التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

وكان الزمالك قد خاض مباراة ودية أمام فريق جينيس، أحد أندية القسم الثالث، وحقق الفوز بهدف دون رد على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة.