موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة من الترجي في دوري أبطال أفريقيا

كتب : يوسف محمد

11:22 م 21/03/2026
    مباراة الأهلي والترجي (4) (1)
    مباراة الأهلي والترجي (2) (1)
    مباراة الأهلي والترجي (6) (1)
    مباراة الأهلي والترجي (9) (1)
    مباراة الأهلي والترجي (14) (1)
    مباراة الأهلي والترجي (11) (1)
    لقطات من مباراة الأهلي والترجي (6) (1)

ودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الهزيمة من الترجي التونسي في الدور ربع النهائي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وكان الأهلي تلقى الهزيمة في مباراة الذهاب أمام الترجي، بنتيجة هدف دون مقابل في تونس، قبل أن يتعرض للهزيمة اليوم في القاهرة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 3 أبريل المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة الموافق 3 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2025-2026، خاصة وأنه بات اللقب الوحيد الذي ينافس الأحمر عليه خلال الموسم الحالي، بعدما ودع بطولتي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.

نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا دون فريق مصري

وسيكون نصف نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، دون أي فريق مصري، بعدما ودع الثنائي الأهلي وبيراميدز البطولة من الدور ربع النهائي.

وكان بيراميدز ودع البطولة بعد الهزيمة على يد الجيش الملكي المغربي اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، ليفقد فرصة الحفاظ على لقبه القاري للعام الثاني على التوالي.

ويذكر أن بيراميدز يعد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز في المباراة النهائية على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

أيمن عبد الجليل: "لا عيد أم ولا أخ ملناش في الإسلام غير الفطر والأضحى"

حرب إيران وأمريكا بعد 22 يومًا.. كيف يقترب الخطر أكثر من مائدة طعامك؟
الالتهاب السحائي يهدد بريطانيا.. ارتفاع الإصابات واصطفاف المئات للحصول
فلوس ومناصب.. أبراج تدخل نادي المليونيرات هذا العام
خبير علاقات دولية: تحركات الرئيس تعكس دور مصر في دعم الاستقرار

