ماييلي وناصر ماهر.. تشكيل بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي المغربي

أعلن كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، التشكيل الرسمي لمواجهة الجيش الملكي المغربي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف استاد الدفاع الجوي اللقاء في تمام السادسة مساءً، في مواجهة حاسمة لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

التشكيل الرسمي لبيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – حامد حمدان

خط الوسط: مهند لاشين – محمود زلاكة – ناصر ماهر – أحمد عاطف قطة – يوسف أوباما

خط الهجوم: فيستون ماييلي

مقاعد البدلاء: محمود جاد – أسامة جلال – أحمد توفيق – كريم حافظ – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – مصطفى فتحي – عودة فاخوري – دودو الجباس