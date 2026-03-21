سيف الجزيري: نحترم المنافس ولكننا جاهزين بدعم جماهير الزمالك

قال سيف الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مواجهة أتوهو بطل الكونغو برازفيل في بطولة كأس الكونفدرالية صعبة، وفريقه جاهز للقاء الغد.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء :" نحترم المنافس، والفريق استعد للمباراة من الناحية الفنية، وسنجد دعمًا كبيرًا من الجماهير، ونتطلع للفوز وحسم التأهل للدور التالي".

وتابع الجزيري :" فريق أوتوهو يمتلك لاعبين مميزين في خطي الوسط والهجوم، ومباراة العودة هي الشوط الثاني بالنسبة لنا ونتطلع لبذل قصارى جهدنا في اللقاء لتحقيق الفوز"

جمهور الزمالك يلعب دورًا كبيرًا مع الفريق

وأضاف :" المنافسة بين لاعبي خط هجوم الزمالك من أجل مصلحة الفريق، وتخلق دوافعًا لدى اللاعبين للظهور بأفضل صورة للمشاركة بشكل أساسي".

وواصل مهاجم الزمالك: "دور اللاعبين الكبار بالفريق هو نقل الخبرات للاعبين الجدد بالفريق والعناصر الشابة، وكل لاعب سيبذل قصارى جهده للظهور بأفضل صورة".

و اختتم سيف الجزيري قائلًا:" جمهور الزمالك يلعب دورًا كبيرًا مع الفريق، وننتظر مساندتهم لتحقيق الأهداف المطلوبة، و نسعى لإسعادهم باستمرار".

ويستعد الفريق لمواجهة أوتوهو على ملعب استاد القاهرة الدولي في السادسة مساءً، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 على ملعب ألفونس ماسامبا ديبات.