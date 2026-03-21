مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
21:00

الترجى الرياضي

الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

- -
21:00

المصري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

البنك الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"لن ننخدع في الحسابات".. مدرب الزمالك يتحدث عن مواجهة أوتوهو

كتب : محمد خيري

02:42 م 21/03/2026

معتمد جمال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد معتمد جمال، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، صعوبة مواجهة نادي أوتوهو غدًا الأحد في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشددًا على أن الفريق لا يمكن أن يعتمد فقط على نتيجة لقاء الذهاب.

وقال جمال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «على الورق الأمور في صالح الزمالك، لكن من الصعب الاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب، فنواجه منافسًا قويًا ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية منذ البداية لتسهيل مهمتنا».

وأضاف: «اللاعبون والجهاز الفني يدركون صعوبة اللقاء، ونتحدث باستمرار عن أهميته، خصوصًا أن مباراة الذهاب كانت في ظروف صعبة سواء من حيث الجو أو حالة الملعب».

الأمور مختلفة في مباراة الغد

وتابع المدير الفني: «الأمور ستختلف في لقاء الغد، وقد حرصنا على تجهيز الفريق بأفضل صورة، وأتمنى أن يكون جمهور الزمالك فخورًا بأداء الفريق». كما أشار إلى استغلال المباراة الودية الأخيرة في الاطمئنان على جاهزية اللاعبين العائدين من الإصابة مثل محمود حمدي الونش، وعمرو ناصر، ومحمود جهاد.

واختتم جمال حديثه قائلاً: «جمهور الزمالك يمثل قيمة كبيرة لي، وأطمئن كثيرًا عندما يتواجدون في المدرجات، وأتمنى أن نسعدهم في لقاء الغد».

معتمد جمال الزمالك أوتوهو الكونغولي الكونفدرالية

أحدث الموضوعات

خريطة الأسعار اليوم: استقرار الأرز والفول وارتفاع الذهب
إسرائيل: جنود يتعرضون لمادة "الأسبستوس" المسرطنة بعد تضرر مبنى عسكري
تناوله في العيد.. طعام يخفض الكوليسترول ويحميك من السكري ويقوي قلبك
تهديد زيزو وعودة الشناوي.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الترجي التونسي
"الشباب تحرشوا بأخواتي البنات".. شقيق متهمي واقعة إلقاء أكياس المياه في
إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان