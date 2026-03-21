"لن ننخدع في الحسابات".. مدرب الزمالك يتحدث عن مواجهة أوتوهو

أكد معتمد جمال، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، صعوبة مواجهة نادي أوتوهو غدًا الأحد في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشددًا على أن الفريق لا يمكن أن يعتمد فقط على نتيجة لقاء الذهاب.

وقال جمال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «على الورق الأمور في صالح الزمالك، لكن من الصعب الاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب، فنواجه منافسًا قويًا ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية منذ البداية لتسهيل مهمتنا».

وأضاف: «اللاعبون والجهاز الفني يدركون صعوبة اللقاء، ونتحدث باستمرار عن أهميته، خصوصًا أن مباراة الذهاب كانت في ظروف صعبة سواء من حيث الجو أو حالة الملعب».

الأمور مختلفة في مباراة الغد

وتابع المدير الفني: «الأمور ستختلف في لقاء الغد، وقد حرصنا على تجهيز الفريق بأفضل صورة، وأتمنى أن يكون جمهور الزمالك فخورًا بأداء الفريق». كما أشار إلى استغلال المباراة الودية الأخيرة في الاطمئنان على جاهزية اللاعبين العائدين من الإصابة مثل محمود حمدي الونش، وعمرو ناصر، ومحمود جهاد.

واختتم جمال حديثه قائلاً: «جمهور الزمالك يمثل قيمة كبيرة لي، وأطمئن كثيرًا عندما يتواجدون في المدرجات، وأتمنى أن نسعدهم في لقاء الغد».