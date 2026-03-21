الزمالك بالزي التاريخي.. تفاصيل الاجتماع الفني لموقعة الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

11:52 ص 21/03/2026

فريق الزمالك

أسفر الاجتماع الفني لمباراة نادي الزمالك ونظيره نادي أوتوهو، المقرر لها غدًا الأحد، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن التفاصيل الخاصة بأطقم الفريقين خلال المواجهة المرتقبة.

وتقرر أن يخوض الزمالك اللقاء بزيه الأساسي “التاريخي”، المكوّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر.

في المقابل، يظهر فريق أوتوهو بالزي الأزرق الكامل، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم البرتقالي.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي الزمالك، وهم محمد حسن "تيتو" المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، ومحمد حسني مسؤول المهمات، وذلك للتنسيق الكامل بشأن ترتيبات المباراة.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها في السادسة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.

الزمالك أوتوهو الكونغولي الكونفدرالية

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
طقس الساعات المقبلة.. أمطار رعدية ورياح شديدة وتحذير من الأرصاد
سعر الذهب اليوم بمصر يهبط ببداية تعاملات ثاني أيام العيد السبت
وول ستريت جورنال: إيران تستهدف قاعدة دييجو جارسيا بصواريخ باليستية
الأب يلحق بصغيريه.. المنوفية تودع 3 ضحايا في حادث اختناق الغاز يوم العيد

