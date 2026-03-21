أسفر الاجتماع الفني لمباراة نادي الزمالك ونظيره نادي أوتوهو، المقرر لها غدًا الأحد، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن التفاصيل الخاصة بأطقم الفريقين خلال المواجهة المرتقبة.

وتقرر أن يخوض الزمالك اللقاء بزيه الأساسي “التاريخي”، المكوّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر.

في المقابل، يظهر فريق أوتوهو بالزي الأزرق الكامل، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم البرتقالي.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي الزمالك، وهم محمد حسن "تيتو" المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، ومحمد حسني مسؤول المهمات، وذلك للتنسيق الكامل بشأن ترتيبات المباراة.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها في السادسة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.



جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.