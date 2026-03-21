"طلعت جدتها".. القصة الكاملة لصورة سيدة وطفلة فاقدة الوعي بالقاهرة

كتب : مصراوي

01:34 م 21/03/2026

الجدة وحفيدتها

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الادعاء بحمل سيدة مسنة لطفلة فى حالة فقدان للوعى بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد السيدة والطفلة الظاهرتان بالصورة (ربة منزل - حفيدتها 3 سنوات – مقيمتان بدائرة قسم شرطة الساحل). وأقرت الجدة بأنهما حال قيامهما بالتسوق رفقة والدة الطفلة شعرت بالإرهاق حيث جلست للاستراحة مع حفيدتها التي استغرقت فـى النوم.

وأضافت الجدة أن والدة الطفلة استكملت التسوق وانصرفن عقب ذلك، وباستدعاء والدى الطفلة وبسؤالهما أيدا ما سبق.

