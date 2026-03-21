دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
21:00

الترجى الرياضي

الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

- -
21:00

المصري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

البنك الأهلي

بحضور الجزيري.. مدرب الزمالك يتحدث عن موقعة أوتوهو في مؤتمر صحفي

كتب : محمد خيري

11:42 ص 21/03/2026

معتمد جمال مدرب الزمالك

يعقد معتمد جمال، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على ملعب استاد القاهرة الدولي، وذلك للحديث عن مواجهة نادي أوتوهو في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحضر المؤتمر برفقة المدير الفني، التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق، للحديث عن استعدادات الزمالك للمباراة المرتقبة.

وفي المقابل، يعقد المدير الفني لفريق أوتوهو مؤتمره الصحفي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، بحضور أحد لاعبي الفريق الكونغولي، للحديث عن نفس المواجهة.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

ويستعد الزمالك لملاقاة أوتوهو مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في لقاء حاسم لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي، خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، والتي أُقيمت على ملعب ألفونس ماسامبا ديبات.

فيديو قد يعجبك



الأب يلحق بصغيريه.. المنوفية تودع 3 ضحايا في حادث اختناق الغاز يوم العيد
الأب يلحق بصغيريه.. المنوفية تودع 3 ضحايا في حادث اختناق الغاز يوم العيد
كيف تدمر الاضطرابات النفسية نومك بصمت؟
"الرعاية الصحية": حملة "رمضان بصحة لكل العيلة" تتجاوز أهدافها بنسبة 107%
أحدث ظهور.. شيرين عبد الوهاب تغني مع ابنتها هنا
سعر الذهب اليوم بمصر يهبط ببداية تعاملات ثاني أيام العيد السبت
