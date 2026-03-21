بحضور الجزيري.. مدرب الزمالك يتحدث عن موقعة أوتوهو في مؤتمر صحفي

يعقد معتمد جمال، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على ملعب استاد القاهرة الدولي، وذلك للحديث عن مواجهة نادي أوتوهو في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحضر المؤتمر برفقة المدير الفني، التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق، للحديث عن استعدادات الزمالك للمباراة المرتقبة.

وفي المقابل، يعقد المدير الفني لفريق أوتوهو مؤتمره الصحفي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، بحضور أحد لاعبي الفريق الكونغولي، للحديث عن نفس المواجهة.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

ويستعد الزمالك لملاقاة أوتوهو مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في لقاء حاسم لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي، خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، والتي أُقيمت على ملعب ألفونس ماسامبا ديبات.