لقي الطالب "عبد الله عصام عبد الله ناصر"، بالصف الأول الإعدادي، مصرعه متأثرًا بإصابته، عقب اصطدامه بأرجوحة أثناء لهوه وفرحته بعيد الفطر، داخل أحد الأفراح بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

لحظات فرح تحولت لمأساة

شهدت القرية الواقعة المؤلمة، حيث كان الطالب يلهو وسط أجواء العيد، قبل أن يتعرض للاصطدام بالأرجوحة، ليسقط مصابًا في الحال، وسط حالة من الصدمة بين الحاضرين.

نقل الجثمان للمستشفى

جرى نقل الطالب إلى مستشفى قويسنا العام، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، وأُودع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة المصرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نعي مؤثر من المدرسة

نعت إدارة مدرسة عرب الرمل الإعدادية الطالب، معبرة عن بالغ حزنها لفقدانه، مؤكدة أنه كان مثالًا للأدب وحسن الخلق، وترك أثرًا طيبًا في نفوس زملائه ومعلميه.

حزن بين الأهالي والطلاب

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي القرية وزملاء الطالب، الذين لم يصدقوا تحوّل لحظات الفرح بالعيد إلى مأساة، فيما استعاد أصدقاؤه مواقفه الطيبة داخل المدرسة، مؤكدين أنه كان محبوبًا من الجميع، هادئ الطباع، دائم الابتسامة، ويشاركهم تفاصيل يومهم الدراسي بروح نقية، وهو ما جعل خبر وفاته صدمة قاسية داخل المدرسة وبين المدرسين والعاملين، الذين عبّروا عن حزنهم العميق لفقدانه في هذا العمر الصغير.

انتظار تشييع الجثمان

وينتظر الأهالي انتهاء تصاريح الدفن، تمهيدًا لتشييع جثمان الطالب إلى مقابر العائلة بالقرية، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرته الصبر والسلوان.

لاحقًا أكدت أسرة الطفل تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر، اليوم السبت، من المسجد الشرقي بعرب الرمل.