دفاع متهمي واقعة "أكياس المياه" يكشف كواليس جديدة عن الفيديو المثير للجدل

كتب : محمود الشوربجي

01:11 م 21/03/2026 تعديل في 01:20 م

الأمن يلقي القبض على المتهمين في واقعة النزهة

أمرت نيابة النزهة بحجز المتهمين الثلاثة في واقعة إلقاء أكياس مياه على المواطنين بعد صلاة عيد الفطر أمس الخميس.

وخلال التحقيق، قدم دفاع المتهمين عددًا من الفيديوهات التي توثق جوانب الواقعة التي لم يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار إلى أن المتهمين كانوا يقومون بالاحتفال بالعيد ومشاركة المواطنين في الشارع مظاهر الفرح، حيث كانوا يلقون أكياس الهدايا والحلوى عليهم، إلى أن لاحظوا اعتلاء عددا من الشباب لسيارتهم أسفل المنزل، وعندما طالبوهم بالنزول منها، رد الشباب بالسب وأشاروا بإشارات غير أخلاقية، ما تسبب في تصاعد الأمور.

وقدم دفاع المتهمين عددًا من الفيديوهات التي توثق اعتداء الشباب بالسب على المتهمين، وإصدار إشارات غير أخلاقية ضدهم.

ومن المقرر أن تستأنف النيابة التحقيق مع المتهمين اليوم، بعد أن قررت حجزهم لاستكمال التحقيق.

ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فيديو يُظهر إلقاء عددٍ من الشباب أكياس المياه على المواطنين خلال مرورهم في أحد شوارع حي النزهة بعد صلاة عيد الفطر، وبعدها تم ضبط المتهمين.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا كشفت فيه كواليس الواقعة، حيث أفادت أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (أحد الأشخاص ونجليه)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وعللوا قيامهم بذلك بسبب جلوس المصلين على سيارة الأول وخشيتهم من حدوث تلفيات بها.

