دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
21:00

الترجى الرياضي

الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

- -
21:00

المصري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

البنك الأهلي

جميع المباريات

تأكيد الزمالك ومعجزة المصري.. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

08:15 ص 21/03/2026

فريق الزمالك

تتجه أنظار جماهير كرة القدم في القارة السمراء نحو مواجهات الحسم في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستحدد هوية الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، في ظل صراع قوي ومفتوح على جميع البطاقات.

وتُقام مباريات الإياب على مدار يومي السبت والأحد، بواقع مواجهة واحدة في اليوم الأول، وثلاث مواجهات في اليوم التالي، وفق جدول يحمل الكثير من الإثارة والترقب.

السبت 21 مارس

التاسعة مساءً: شباب بلوزداد (الجزائر) × المصري البورسعيدي (مصر) ملعب ملعب نيلسون مانديلا .. انتهت مباراة الذهاب في السويس 1\1.

الأحد 22 مارس

السادسة مساءً: الزمالك (مصر) × أوتوهو (الكونغو) استاد القاهرة الدولي .. انتهت مباراة الذهاب 1\1

الثامنة مساءً: الوداد المغربي × أولمبيك آسفي مركب محمد الخامس .. انتهت مباراة الذهاب 1\1

التاسعة مساءً: اتحاد العاصمة (الجزائر) × مانيما يونيون (الكونغو) ملعب 5 يوليو .. انتهت مباراة الذهاب 1\2

ملامح الحسم:

يكفي الفوز بأي نتيجة لمعظم الفرق من أجل التأهل إلى نصف النهائي، بينهما الزمالك الذي تعادل خارج ملعبه 1\1.

بينما فرص فريق المصري أكثر صعوبة، حيث يحتاج لإحراز هدف خارج ملعبه لتعويض تعادله على ملعبه 1\1.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك المصري البورسعيدي الكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
العثور على جثة عامل مذبوح داخل أرض زراعية بالبحيرة
أخبار المحافظات

العثور على جثة عامل مذبوح داخل أرض زراعية بالبحيرة
باسم سمرة يكشف عن تفكيره في اعتزال الفن
زووم

باسم سمرة يكشف عن تفكيره في اعتزال الفن
موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
رابط الاستعلام عن منحة التموين 2026 عبر منصة مصر الرقمية بالرقم القومي
أخبار مصر

رابط الاستعلام عن منحة التموين 2026 عبر منصة مصر الرقمية بالرقم القومي

