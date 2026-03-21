تتجه أنظار جماهير كرة القدم في القارة السمراء نحو مواجهات الحسم في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستحدد هوية الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، في ظل صراع قوي ومفتوح على جميع البطاقات.

وتُقام مباريات الإياب على مدار يومي السبت والأحد، بواقع مواجهة واحدة في اليوم الأول، وثلاث مواجهات في اليوم التالي، وفق جدول يحمل الكثير من الإثارة والترقب.

السبت 21 مارس

التاسعة مساءً: شباب بلوزداد (الجزائر) × المصري البورسعيدي (مصر) ملعب ملعب نيلسون مانديلا .. انتهت مباراة الذهاب في السويس 1\1.

الأحد 22 مارس

السادسة مساءً: الزمالك (مصر) × أوتوهو (الكونغو) استاد القاهرة الدولي .. انتهت مباراة الذهاب 1\1

الثامنة مساءً: الوداد المغربي × أولمبيك آسفي مركب محمد الخامس .. انتهت مباراة الذهاب 1\1

التاسعة مساءً: اتحاد العاصمة (الجزائر) × مانيما يونيون (الكونغو) ملعب 5 يوليو .. انتهت مباراة الذهاب 1\2

ملامح الحسم:

يكفي الفوز بأي نتيجة لمعظم الفرق من أجل التأهل إلى نصف النهائي، بينهما الزمالك الذي تعادل خارج ملعبه 1\1.

بينما فرص فريق المصري أكثر صعوبة، حيث يحتاج لإحراز هدف خارج ملعبه لتعويض تعادله على ملعبه 1\1.