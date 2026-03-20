دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
21:00

الترجى الرياضي

الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

- -
21:00

المصري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

البنك الأهلي

جميع المباريات

"لاعب الفريق السابق".. مصدر يكشف سبب إيقاف القيد الـ13 لنادي الزمالك

كتب : يوسف محمد

11:49 م 20/03/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لاعبي نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    لاعبي نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    لاعبي نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك (1)
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    لقطة طريفة من طفل خلال السلام الوطني لمباراة نادي الزمالك ضد نادي إنبي بالدوري المصري
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك (3)
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك (4)

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، سبب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم، إيقاف قيد الفارس الأبيض للمرة الـ13، بسبب عدد من القضايا ضد نادي الزمالك من جانب مجموعة من اللاعبين والمدربين السابقين.

وأعلن الاتحاد الدولي اليوم الجمعة الموافق 20 مارس الجاري، إيقاف قيد نادي الزمالك للمرة رقم 13، دون الكشف عن سبب هذا القرار.

سبب إيقاف قيد نادي الزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "قرار الاتحاد الدولي بإيقاف قيد الزمالك للمرة رقم 13 اليوم، جاء بسبب مستحقات فريق اتحاد طنجة المغربي، نظير انتقال عبد الحميد معالي للفارس الأبيض".

وأضاف: "قيمة المستحقات المتأخرة للنادي المغربي اتحاد طنجة لدى نادي الزمالك، تصل إلى 350 ألف دولار".

أرقام عبد الحميد معالي مع الزمالك

وتعاقد نادي الزمالك مع عبد الحميد معالي، قادما من فريق اتحاد طنجة المغربي، في يوليو من العام الماضي 2025، إلا أن اللاعب لم يستمر طويلا في صفوف الأبيض.

وعاد معالي سريعا إلى فريق اتحاد طنجة، حيث اكتفى اللاعب بالتواجد ستة أشهر رفقة الأبيض، قبل أن يعود إلى اتحاد طنجة في يناير من العام الحالي 2026.

وشارك معالي خلال الفترة التي قضاها مع الزمالك، في 8 مباريات فقط بمختلف البطولات، لكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

وفي سياق متصل، يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره أوتوهو الكونغولي، يوم الأحد المقبل الموافق 22 مارس الجاري، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الزمالك وأوتوهو في كأس الكونفدرالية، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

نادي الزمالك الزمالك وأوتوهو الكونغولي كأس الكونفدرالية

