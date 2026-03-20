يقودها لامين يامال.. تعرف على قائمة إسبانيا لمواجهتي مصر وصربيا

أعلن المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، قائمة «لا روخا» استعدادًا لخوض مواجهتين وديتين أمام صربيا ومصر خلال معسكر شهر مارس الجاري، والتي يقودها النجم الصاعد لامين يامال.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإسباني مع صربيا يوم 27 مارس، قبل أن يواجه منتخب مصر يوم 31 من الشهر ذاته.

وشهدت القائمة غياب داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، إلى جانب نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو، بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، أليكس ريميرو، خوان جارسيا.

خط الدفاع: بيدرو بورو، ماركوس يورينتي، إيميريك لابورت، هويسين، كوبارسي، موسكيرا، مارك كوكوريلا، أليخاندرو جريمالدو.

خط الوسط: مارتن زوبيمندي، رودري، فيرمين لوبيز، بيدري، بابلو فورنالس، كارلوس سولير، داني أولمو.

خط الهجوم: بارينيتشيا، أليخاندرو باينا، فيكتور مونيوز، لامين يامال، فيران توريس، ميكيل أويارزابال، بورخا إجليسياس، وييريمي بينو.