الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

ريال سوسيداد

جميع المباريات

يقودها لامين يامال.. تعرف على قائمة إسبانيا لمواجهتي مصر وصربيا

كتب : محمد خيري

01:49 م 20/03/2026

احتفال لامين يامال مع منتخب إسبانيا

أعلن المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، قائمة «لا روخا» استعدادًا لخوض مواجهتين وديتين أمام صربيا ومصر خلال معسكر شهر مارس الجاري، والتي يقودها النجم الصاعد لامين يامال.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإسباني مع صربيا يوم 27 مارس، قبل أن يواجه منتخب مصر يوم 31 من الشهر ذاته.

وشهدت القائمة غياب داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، إلى جانب نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو، بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، أليكس ريميرو، خوان جارسيا.

خط الدفاع: بيدرو بورو، ماركوس يورينتي، إيميريك لابورت، هويسين، كوبارسي، موسكيرا، مارك كوكوريلا، أليخاندرو جريمالدو.

خط الوسط: مارتن زوبيمندي، رودري، فيرمين لوبيز، بيدري، بابلو فورنالس، كارلوس سولير، داني أولمو.

خط الهجوم: بارينيتشيا، أليخاندرو باينا، فيكتور مونيوز، لامين يامال، فيران توريس، ميكيل أويارزابال، بورخا إجليسياس، وييريمي بينو.

منتخب إسبانيا منتخب مصر لامين يامال

صور.. افتتاح مونوريل شرق النيل بحضور الرئيس السيسي
أخبار مصر

صور.. افتتاح مونوريل شرق النيل بحضور الرئيس السيسي
"بيصحوهم لصلاة العيد لقوهم ماتوا".. وفاة طفلين واختناق أسرة بالمنوفية
"بيصحوهم لصلاة العيد لقوهم ماتوا".. وفاة طفلين واختناق أسرة بالمنوفية
لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز.. إدارة ترامب تدرس السيطرة على جزيرة خارج
لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز.. إدارة ترامب تدرس السيطرة على جزيرة خارج

"حقق 565 ألف جنيه".. مؤلف "سفاح التجمع" يكشف أول إيراداته قبل رفعه
"حقق 565 ألف جنيه".. مؤلف "سفاح التجمع" يكشف أول إيراداته قبل رفعه
رفع "سفاح التجمع" من "السينمات".. والمؤلف للرقابة: "حلال للخواجة وحرام
رفع "سفاح التجمع" من "السينمات".. والمؤلف للرقابة: "حلال للخواجة وحرام

