ضربة قوية.. سلوت يعلن غياب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، أرني سلوت، غياب النجم محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي في مارس الجاري، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ويخوض منتخب مصر، مباراتين وديتين، خلال شهر مارس الجاري، الأولى يوم 27 أمام السعودية، في جدة، والثانية، أمام إسبانيا، في برشلونة، يوم 31.

وأوضح سلوت، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة برايتون، أن إصابة صلاح عضلية، مؤكدًا أنه لن يكون متاحًا للمشاركة في المباراة المقبلة، كما لن يتمكن من الانضمام إلى منتخب بلاده.

وأشار المدرب الهولندي إلى أن فترة التوقف الدولي تمثل فرصة لتعافي اللاعب، رغم أنها تمثل خسارة للمنتخب المصري، مضيفًا أن صلاح يمتلك سجلًا جيدًا في التعافي السريع، بفضل التزامه الكبير بالعناية البدنية.

إصابة محمد صلاح مع ليفربول

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام جالاتا سراي، حيث غادر الملعب في الدقيقة 75، ليحل محله كودي جاكبو.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع برايتون غدًا السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين كان من المنتظر أن يشارك صلاح مع منتخب مصر في وديتين أمام السعودية وإسبانيا، قبل أن تؤكد الإصابة غيابه عن المعسكر.