دوري أبطال أوروبا

برشلونة

19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

21:00

سبورتنج

في مواجهة جينيس.. الزمالك يجهز البدلاء والمصابين لموقعة الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

12:55 م 18/03/2026

نادي الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك مباراة ودية اليوم الأربعاء أمام فريق جينيس، أحد أندية القسم الثالث، ضمن استعداداته لمواجهة الإياب الحاسمة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى استغلال اللقاء الودي في تجهيز اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة، بهدف رفع جاهزيتهم الفنية والبدنية، في ظل ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى القاري أو المحلي في الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو، بطل الكونغو برازافيل، في إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ألفونس ماسامبا ديبات قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليبقى الحسم مؤجلًا إلى لقاء العودة في القاهرة، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد
أخبار مصر

وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد
مسلسل فرصة أخيرة الحلقة 13.. نجاة طارق لطفي من الاغتيال
مصر تجدد تضامنها الكامل مع الكويت وتدين الهجمات الإيرانية على أراضيها
المنوفية تعلن تجهيز 511 ساحة لصلاة عيد الفطر
ضبط شبكة إجرامية غسلت ربع مليار جنيه عبر عقارات وسيارات

