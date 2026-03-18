في مواجهة جينيس.. الزمالك يجهز البدلاء والمصابين لموقعة الكونفدرالية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك مباراة ودية اليوم الأربعاء أمام فريق جينيس، أحد أندية القسم الثالث، ضمن استعداداته لمواجهة الإياب الحاسمة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى استغلال اللقاء الودي في تجهيز اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة، بهدف رفع جاهزيتهم الفنية والبدنية، في ظل ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى القاري أو المحلي في الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو، بطل الكونغو برازافيل، في إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ألفونس ماسامبا ديبات قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليبقى الحسم مؤجلًا إلى لقاء العودة في القاهرة، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي.