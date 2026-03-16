سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق.. ارتفاع جديد

كتب : أحمد الخطيب

12:43 م 16/03/2026

سعر الحديد

ارتفعت أسعار حديد عز والاستثماري في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-3-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36732.77 جنيه، بزيادة 955.85 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38739.79 جنيه، بزيادة 306.46 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 37950 جنيه.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3953.44 جنيه، بتراجع 163.23جنيه.

