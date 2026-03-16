أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. ارتفاع الطماطم

كتب : ميريت نادي

12:44 م 16/03/2026

أسعار الخضروات

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-3-2026، بينما انخفضت أسعار البصل الأحمر، والكوسة، والخيار، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بزيادة 7 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 23 و27 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 17 و25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

تطور خطير في هجمات اختراق الهواتف وسرقة الحسابات المصرفية.. ما القصة؟
هالة فاخر: خلعت الحجاب للعودة للعمل.. وندمت على بعض أعمالي
مجدي الجلاد يسأل د. مصطفى الفقي عن إمكانية تعديل الدستور: لا مؤشرات
ترامب يثير الجدل باتهام إيران باستخدام "سلاح جديد" في الحرب.. التفاصيل
موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الإثنين الموافق 26 رمضان 2026

