"لمواجهة الجيش الملكي".. 15 صورة لبعثة بيراميدز في مطار القاهرة قبل السفر للمغرب

كتب : محمد عبد السلام

09:03 م 10/03/2026 تعديل في 09:18 م
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    وصول بعثة بيراميدز إلى مطار القاهرة (12)
  • عرض 16 صورة
    وصول بعثة بيراميدز إلى مطار القاهرة (15)
  • عرض 16 صورة
    وصول بعثة بيراميدز إلى مطار القاهرة (13)
  • عرض 16 صورة
    وصول بعثة بيراميدز إلى مطار القاهرة (14)
  • عرض 16 صورة
    وصول بعثة بيراميدز إلى مطار القاهرة (8)
  • عرض 16 صورة
    وصول بعثة بيراميدز إلى مطار القاهرة (11)
  • عرض 16 صورة
    وصول بعثة بيراميدز إلى مطار القاهرة (10)
  • عرض 16 صورة
    وصول بعثة بيراميدز إلى مطار القاهرة (9)
  • عرض 16 صورة
    وصول بعثة بيراميدز إلى مطار القاهرة (4)
  • عرض 16 صورة
    وصول بعثة بيراميدز إلى مطار القاهرة (7)
  • عرض 16 صورة
    وصول بعثة بيراميدز إلى مطار القاهرة (6)
  • عرض 16 صورة
    وصول بعثة بيراميدز إلى مطار القاهرة (5)
  • عرض 16 صورة
    وصول بعثة بيراميدز إلى مطار القاهرة (3)
  • عرض 16 صورة
    وصول بعثة بيراميدز إلى مطار القاهرة (2)
  • عرض 16 صورة
    وصول بعثة بيراميدز إلى مطار القاهرة (1)

وصل الفريق الأول لنادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في الثانية عشرة من صباح السبت المقبل على الملعب الأولمبي بالرباط في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

وتغادر بعثة بيراميدز في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في طريقها إلى الرباط على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة الهامة، بعدما اختتم الفريق تدريباته بملعب الدفاع الجوي قبيل السفر.

