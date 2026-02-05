كتب - نهى خورشيد

أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، وجود اتفاق واضح مع لاعب الفريق أسامة فيصل على الاستمرار ضمن صفوف النادي، نافياً تلقي أي عروض من الأهلي أو بيراميدز للتعاقد معه خلال الفترة الحالية.

وفيما يتعلق بالأنباء المتداولة حول عودة الزناري إلى نادي الزمالك، شدد نصار في تصريحات تلفزيونية على أن هذه الأخبار سابقة لأوانها خاصة وأن إعارة اللاعب مستمرة حتى نهاية الموسم الحالي، ولم يحدث أي تواصل رسمي من إدارة الزمالك بهذا الشأن حتى الآن.

وأضاف رئيس النادي أن إدارة البنك الأهلي ملتزمة بالاتفاقات المبرمة مع اللاعبين والأندية الأخرى، مؤكداً أن التركيز منصب بالكامل على استكمال الموسم وتحقيق الأهداف المحددة دون الانشغال بشائعات الانتقالات.