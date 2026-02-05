إعلان

وزير الصحة يتفقد معبر رفح.. ويتابع أوضاع مصابي غزة بمستشفيات سيناء

كتب : أحمد جمعة

11:09 ص 05/02/2026
وصل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى مطار العريش الدولي، في إطار متابعة الجهود المصرية المتعلقة بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وفي ضوء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سلام شرم الشيخ.

وكان في استقبال "عبدالغفار" بمطار العريش اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة التوجه إلى معبر رفح البري لمتابعة الإجراءات الخاصة باستقبال المصابين والحالات الإنسانية، إلى جانب تفقد مستشفى العريش العام ومستشفى الشيخ زويد، للاطمئنان على جاهزية المستشفيات واستعدادها لاستقبال الحالات القادمة من قطاع غزة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

