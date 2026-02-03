جنوب سيناء تعلن تفاصيل معارض "أهلاً رمضان" واللحوم الطازجة

تستعد محافظة جنوب سيناء، لإقامة معارض "أهلا رمضان" بكافة المدن، والمقرر أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وقال المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، إن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وجه بإقامة معارض كبيرة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، وشوادر بكافة المدن، على أن تستمر المعرض والشوادر على مدار شهر رمضان، وتزويدها بكافة الاحتياجات الخاصة بالشهر الكريم.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جاري إقامة 4 معارض رئيسية بمدن "رأس سدر، أبوزنيمة، طور سيناء، شرم الشيخ"، و3 شودر بمدينة دهب، وشادر بكل مدينة من المدن الأخرى، إضافة إلى توفير كافة السلع الغذائية وياميش رمضان في المنافذ التابعة لمديرية التموين "دلتا ماركت" والبالغ عددها 28 منفذ على مستوى كافة مدن المحافظة، بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة تستمر على مدار شهر رمضان، إضافة إلى توفير احتياجات عيد الفطر المبارك.

وأكد أنه جرى توفير كميات كبيرة من اللحوم السودانية الطازجة، والدواجن بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن جرى الاتفاق مع التجار المشاركين في المعارض على بيع السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار تقل مخفضة بنسبة تتراوح ما بين 20 و30%..

وأشار إلى أنه جرى التنسيق لإقامة المعارض والشوادر مع رؤساء المدن، والغرفة التجارية، ومن المقرر أن يجري متابعتها بشكل دوري للتأكد من التزام التجار بنسب التخفيضات، والوقوف على مدى توافر الكميات المناسبة من السلع خاصة التي يوجد عليها إقبال، ومدى جودة هذه السلع.