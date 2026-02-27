إعلان

مطار ميونخ ولوفتهانزا يعتذران عن قضاء 600 شخص الليل على متن طائرات

كتب : مصراوي

03:41 م 27/02/2026 تعديل في 03:41 م

شركة طيران لوفتهانزا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ميونخ- (د ب أ)

اعتذر مسؤولون رفيعو المستوى في مطار ميونخ والخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا)، اليوم الجمعة، على أخطاء أدت إلى إجبار مئات الركاب على قضاء الليلة على متن ست طائرات التي واجهت طقسا سيئا الأسبوع الماضي.

وكشفت التحقيقات منذ الحادثة التي وقعت في 19 فبراير/شباط أن العشرات من رجال الإطفاء الذين كان بإمكانهم المساعدة في إنزال الركاب من الطائرات كانوا قريبيين، ولكن لم يتم استدعاؤهم.

وقال توماس هوف أندريسون، المدير الإداري للملاحة والعمليات في مطار ميونخ: "كان يجب استنفارهم".

وأشار إلى فرص عدة في تلك الليلة لمعالجة الوضع بإجراءات طارئة ولكن هذا لم يحدث. وقال هوف أندريسون "لم ندر الموقف بشكل جيد"، واعتذر لركاب وأطقم الطائرات المتضررة.

وقال هايكو رايتس، عضو مجلس إدارة لوفتهانزا "لقد ارتكبا أخطاء في تلك الليلة. لا يمكن السماح لتلك الوقائع بالحدوث".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لوفتهانزا مطار ميونخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الرئيس السيسي يلتقي قادة القوات المسلحة ويهنئهم بذكرى العاشر من رمضان
أخبار مصر

الرئيس السيسي يلتقي قادة القوات المسلحة ويهنئهم بذكرى العاشر من رمضان
هل قول “قلبي أبيض” مع الإصرار على الذنب يطمئن الإنسان؟.. عويضة عثمان يجيب
جنة الصائم

هل قول “قلبي أبيض” مع الإصرار على الذنب يطمئن الإنسان؟.. عويضة عثمان يجيب
الأهلي في الصدارة وخلفه بيراميدز.. تصنيف أفضل الأندية الأفريقية في آخر
رياضة محلية

الأهلي في الصدارة وخلفه بيراميدز.. تصنيف أفضل الأندية الأفريقية في آخر
شاهد| خشوع وإتقان إمام القبلة البصير رمضان خليف في أولى ليالي إمامته بالجامع
جنة الصائم

شاهد| خشوع وإتقان إمام القبلة البصير رمضان خليف في أولى ليالي إمامته بالجامع
علم مستفز و6 مصابين..الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق
حوادث وقضايا

علم مستفز و6 مصابين..الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان