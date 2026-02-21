مباريات الأمس
"فيها إيه لو هو أهلاوي".. سمير كمونة يدافع عن حكم مواجهة الأهلي والجونة في الدوري المصري الممتاز

كتب : نهي خورشيد

01:29 ص 21/02/2026
كتب - نهى خورشيد

أكد سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق والكرة المصرية، أن الجدل حول انتماءات الحكام لا يجب أن يكون محور النقاش.

وقال كمونة في تصريحات تلفزيونية إنه لا يعلم إذا كان الحكم أمين عمر منتمياً للنادي الأهلي أم لا، لكنه في النهاية حكم دولي يجب التعامل معه وفقاً لذلك.

وأضاف: "ما المشكلة في أن يكون أمين عمر أهلاوي؟ هذه الأمور لا ينبغي أن تستخدم للتشكيك في نزاهة التحكيم طالما أن الحكم يدير المباريات بعدالة ووفقاً للقانون".

وتابع كمونة: "الأهلي لا يحتاج لأي مجاملات تحكيمية من أجل الفوز بالبطولات، الفريق يمتلك الخبرة والإمكانات التي تؤهله لتحقيق الانتصارات بشكل طبيعي دون الاعتماد على أي عوامل خارجية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الأهلي والجونة سمير كمونة أمين عمر الأهلي اليوم أخبار الأهلي

