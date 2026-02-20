مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

حرس الحدود

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

بريست

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

"بتورتة الـ +90".. عماد متعب يحتفل بعيد ميلاده الـ42

كتب : نهي خورشيد

07:42 م 20/02/2026

عماد متعب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، اليوم الجمعة الموافق 20 فبراير بعيد ميلاده الـ42.

ونشر متعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له بجانب تورتة تحمل "الـ +90 ورقم 13" بجانب شعار الأهلي مع تعليق:"لفصل 42 يبدأ الآن، دعونا نجعلها أسطورية".

ويعتبر عماد متعب من مواليد محافظة الشرقية، وتألق مع الأهلي منذ صعوده للفريق الأول موسم 2003-2004، كما قاد هجوم الفريق لتحقيق ألقاب دوري أبطال أفريقيا أعوام 2005 و2006، وشارك في أول أهداف الأحمر بمونديال الأندية 2005، وساهم في تتويج الفريق بالعديد من بطولات الدوري والكأس والسوبر.

وسجل متعب 75 هدفاً في الدوري و19 في كأس مصر و28 في البطولات الأفريقية، وحصد اللاعب 29 لقباً مع الأهلي، بينها 9 دوري، 5 دوري أبطال أفريقيا، وشارك في أول برونزية عالمية للنادي بمونديال الأندية 2006.

عماد متعب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عماد متعب الأهلي منتخب مصر فيسبوك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رامز جلال عن هنا الزاهد: "بيزن على ودانها واحد بيغني"
دراما و تليفزيون

رامز جلال عن هنا الزاهد: "بيزن على ودانها واحد بيغني"
ترامب يتحدى المحكمة العليا: إبطال الرسوم الجمركية "عار" ولدي خطة بديلة
أخبار مصر

ترامب يتحدى المحكمة العليا: إبطال الرسوم الجمركية "عار" ولدي خطة بديلة
غادة عبد الرازق: "فقدان أبي في طفولتي أقسى صدمة وأحزان متلاحقة غيرت مسار
دراما و تليفزيون

غادة عبد الرازق: "فقدان أبي في طفولتي أقسى صدمة وأحزان متلاحقة غيرت مسار
محمد إمام لـ"مصراوي": "الكينج من أحلى الأعمال اللي عملتها والأكشن دايما
دراما و تليفزيون

محمد إمام لـ"مصراوي": "الكينج من أحلى الأعمال اللي عملتها والأكشن دايما
الخطيب وحسن شحاتة يظهران معاً في إعلان مدينة المنصورة الجديدة
أخبار وتقارير

الخطيب وحسن شحاتة يظهران معاً في إعلان مدينة المنصورة الجديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من التجمع إلى باسوس.. فيديوهان يهزان السوشيال في أول أيام رمضان وتحرك أمني عاجل
دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات