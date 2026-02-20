"بتورتة الـ +90".. عماد متعب يحتفل بعيد ميلاده الـ42

احتفل عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، اليوم الجمعة الموافق 20 فبراير بعيد ميلاده الـ42.

ونشر متعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له بجانب تورتة تحمل "الـ +90 ورقم 13" بجانب شعار الأهلي مع تعليق:"لفصل 42 يبدأ الآن، دعونا نجعلها أسطورية".

ويعتبر عماد متعب من مواليد محافظة الشرقية، وتألق مع الأهلي منذ صعوده للفريق الأول موسم 2003-2004، كما قاد هجوم الفريق لتحقيق ألقاب دوري أبطال أفريقيا أعوام 2005 و2006، وشارك في أول أهداف الأحمر بمونديال الأندية 2005، وساهم في تتويج الفريق بالعديد من بطولات الدوري والكأس والسوبر.

وسجل متعب 75 هدفاً في الدوري و19 في كأس مصر و28 في البطولات الأفريقية، وحصد اللاعب 29 لقباً مع الأهلي، بينها 9 دوري، 5 دوري أبطال أفريقيا، وشارك في أول برونزية عالمية للنادي بمونديال الأندية 2006.