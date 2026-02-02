اتحاد الكرة يعلن اعتماد هيكل تنظيمي جديد ضمن خطة التطوير

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم الإثنين، اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للاتحاد، والذي عرضه مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد.

ووفقا لبيان نشره الاتحاد المصري، تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لتطوير العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء الإداري والفني داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويهدف الهيكل التنظيمي الجديد إلى توضيح الاختصاصات والمسؤوليات، وضمان التكامل بين الإدارات المختلفة، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد الاستراتيجية ومتطلبات المرحلة المقبلة، والاستحقاقات المحلية والدولية.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحديث آليات العمل، وترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتحقيق أفضل استغلال للموارد البشرية، بما يسهم في تطوير كرة القدم المصرية على جميع المستويات.