مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

مايوركا

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

روما

الدوري السعودي

الرياض

- -
17:15

النصر

الدوري السعودي

الهلال

- -
19:30

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

اتحاد الكرة يعلن اعتماد هيكل تنظيمي جديد ضمن خطة التطوير

كتب : محمد خيري

02:36 م 02/02/2026 تعديل في 03:10 م

الاتحاد المصري لكرة القدم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم الإثنين، اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للاتحاد، والذي عرضه مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد.

ووفقا لبيان نشره الاتحاد المصري، تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لتطوير العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء الإداري والفني داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويهدف الهيكل التنظيمي الجديد إلى توضيح الاختصاصات والمسؤوليات، وضمان التكامل بين الإدارات المختلفة، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد الاستراتيجية ومتطلبات المرحلة المقبلة، والاستحقاقات المحلية والدولية.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحديث آليات العمل، وترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتحقيق أفضل استغلال للموارد البشرية، بما يسهم في تطوير كرة القدم المصرية على جميع المستويات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم أخبار الرياضة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد مأساة الطفل محمد.. تحرك عاجل بجنوب سيناء لمواجهة أزمة الكلاب الضالة
أخبار المحافظات

بعد مأساة الطفل محمد.. تحرك عاجل بجنوب سيناء لمواجهة أزمة الكلاب الضالة
سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
أخبار البنوك

أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
خرجت للعمل لتُطعم أطفالها.. زوج يذبح زوجته بدافع الشك في الشرقية
حوادث وقضايا

خرجت للعمل لتُطعم أطفالها.. زوج يذبح زوجته بدافع الشك في الشرقية
بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟
زووم

بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات