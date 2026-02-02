مباريات الأمس
" هتسبب كارثة".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية لمجلس الإدارة

كتب : محمد خيري

04:13 م 02/02/2026
وجّه وائل القباني، نجم الكرة المصرية ونادي الزمالك السابق، رسالة تحذيرية لمسؤولي القلعة البيضاء، مطالبًا بعدم التفريط في العناصر الأساسية بالفريق خلال الفترة الحالية، عقب رحيل ناصر ماهر، واحتمالية رحيل بعض اللاعبين الآخرين.

وقال القباني، في تصريحات لبرنامج «لعبة والتانية» مع الإعلامي كريم رمزي، عبر إذاعة «ميجا إف إم»: "هل الموافقة على بيع ناصر ماهر، واحتمالية رحيل دونجا، ستسهم في حل أزمات نادي الزمالك؟ لا أعتقد ذلك".

وأضاف: "أحذر من الدفع بعدد كبير من لاعبي الناشئين دفعة واحدة، لأن ذلك قد يتسبب في كارثة، ويجب الاعتماد على عنصرين من الشباب فقط، وسط مجموعة من أصحاب الخبرات".

وأشاد القباني بجماهير الزمالك، مؤكدًا أن لهم دورًا كبيرًا في الروح القتالية التي يظهر بها الفريق، قائلاً: "جمهور الزمالك يستحق كل الثناء، والحقيقة أن السر في ظهور الفريق بهذه الروح هو دعم ومساندة جمهور الزمالك".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك وائل القباني

