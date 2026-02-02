إعلان

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بليلة النصف من شعبان

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

05:05 م 02/02/2026

السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف

تقدم السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ليلة النصف من شعبان، ذكرى تحويل القبلة.

وأكد السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، أن ليلة النصف من شعبان، تجلَّت فيها معاني المغفرة واللطف الإلهي، فكانت ميدانًا للتوبة، وموسمًا لتجديد العهد مع الله، وفرصةً يتنزل فيها الخير على القلوب المقبلة، وتُكتب فيها الآجال والأرزاق بقدر الله وحكمته.

وأشار إلى أن تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام يُعد تأكيدًا للرابطة الوثيقة بين المسجدين؛ فإذا كانت رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قد قطع فيها مسافة زمانية، فتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام رحلة تعبدية الغرض منها التوجه إلى الله تعالى دون قطع أي مسافات.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على أمتنا أعوامًا عديدة، وأن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يعُم الأمن والسلام على العالم أجمع.

