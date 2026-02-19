تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الجونة.. مفاجآت بالجملة

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد رحيله عن السكة الحديد

كشف المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة لمواجهة نظيره الجونة، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

وشهد التشكيل تواجد اللاعب إمام عاشور أساسيًا، بعدما شارك بديلًا في لقاء الجيش الملكي الأخيرة، عقب إنتهاء أزمته.

كما شهد التشكيل تواجد اللاعب المغربي يوسف بلعمري أساسيًا، بجانب عودة محمد الشناوي لحراسة المرمي.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الجونة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بلعمري، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، عاشور، كامويش.