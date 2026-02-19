مباريات الأمس
الدوري المصري

الأهلي

1 0
21:30

الجونة

الدوري المصري

المقاولون العرب

0 0
21:30

المصري

الدوري الأوروبي

فنربخشة

0 3
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

ليل

0 0
22:00

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي

سلتيك

1 1
22:00

شتوتجارت

الدوري السعودي

أهلي جدة

1 1
21:00

النجمة

جميع المباريات

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الجونة.. مفاجآت بالجملة

كتب : محمد عبد الهادي

08:30 م 19/02/2026
كشف المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة لمواجهة نظيره الجونة، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

وشهد التشكيل تواجد اللاعب إمام عاشور أساسيًا، بعدما شارك بديلًا في لقاء الجيش الملكي الأخيرة، عقب إنتهاء أزمته.

كما شهد التشكيل تواجد اللاعب المغربي يوسف بلعمري أساسيًا، بجانب عودة محمد الشناوي لحراسة المرمي.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الجونة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بلعمري، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، عاشور، كامويش.

