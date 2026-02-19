أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد رحيله عن السكة الحديد

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد "القاهرة الدولي" استعدادا لمواجهة الجونة اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري المصري.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بينما يدخل الجونة المباراة وهو يحتل المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.