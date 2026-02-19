مباريات الأمس
الدوري المصري

الأهلي

1 0
21:30

الجونة

الدوري المصري

المقاولون العرب

0 0
21:30

المصري

الدوري الأوروبي

فنربخشة

0 3
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

ليل

0 0
22:00

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي

سلتيك

1 1
22:00

شتوتجارت

الدوري السعودي

أهلي جدة

1 1
21:00

النجمة

11 صورة ترصد وصول الأهلي ستاد القاهرة الدولى لمواجهة الجونة بالدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

08:57 م 19/02/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    وصول النادي الأهلي ستاد القاهرة (10)
  • عرض 11 صورة
    وصول النادي الأهلي ستاد القاهرة (11)
  • عرض 11 صورة
    وصول النادي الأهلي ستاد القاهرة (3)
  • عرض 11 صورة
    وصول النادي الأهلي ستاد القاهرة (2)
  • عرض 11 صورة
    وصول النادي الأهلي ستاد القاهرة (1)
  • عرض 11 صورة
    وصول النادي الأهلي ستاد القاهرة (5)
  • عرض 11 صورة
    وصول النادي الأهلي ستاد القاهرة (6)
  • عرض 11 صورة
    وصول النادي الأهلي ستاد القاهرة (4)
  • عرض 11 صورة
    وصول النادي الأهلي ستاد القاهرة (8)
  • عرض 11 صورة
    وصول النادي الأهلي ستاد القاهرة (7)

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد "القاهرة الدولي" استعدادا لمواجهة الجونة اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري المصري.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بينما يدخل الجونة المباراة وهو يحتل المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وصول النادي الأهلي ملعب المباراة مباراة الأهلي والجونة الأهلي اليوم

