أكد مصطفى إبراهيم لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لم ينهزم فنياً أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من كأس مصر.

وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية:" الفريق تعرض لظروف صعبة خلال الفترة الماضية نتيجة ضغط المباريات، فليس من المنطقي أن يخوض الفريق 6 مباريات في 12 يوماً فقط".

وشدد على أن الزمالك ظاهرة تستحق الدراسة في مصر، نظراً للصعوبات التي يواجهها، مؤكداً أن الفريق يظل منافساً قوياً على جميع البطولات.

وأضاف إبراهيم:"الزمالك لم يجامل في أي بطولة على مدار تاريخه، وما يحققه الفريق يكون نتيجة جهد كامل المنظومة".

وعن أداء التحكيم، قال اللاعب: "قرارات حكم مباراة الزمالك وسيراميكا كانت خاطئة في كثير من الحالات، ولا أعلم السبب وراء ذلك، لكننا سنظل داعمين للفريق والجهاز الفني واللاعبين".