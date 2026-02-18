مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

الجونة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

المصري

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

ليل

- -
22:00

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

النجمة

جميع المباريات

إعلان

مصطفى إبراهيم: الزمالك لم يخسر فنياً أمام سيراميكا والكثير من القرارات التحكيمية أثرت على النتيجة

كتب : نهي خورشيد

11:15 م 18/02/2026 تعديل في 11:26 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    الزمالك وسيراميكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد مصطفى إبراهيم لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لم ينهزم فنياً أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من كأس مصر.

وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية:" الفريق تعرض لظروف صعبة خلال الفترة الماضية نتيجة ضغط المباريات، فليس من المنطقي أن يخوض الفريق 6 مباريات في 12 يوماً فقط".

وشدد على أن الزمالك ظاهرة تستحق الدراسة في مصر، نظراً للصعوبات التي يواجهها، مؤكداً أن الفريق يظل منافساً قوياً على جميع البطولات.

وأضاف إبراهيم:"الزمالك لم يجامل في أي بطولة على مدار تاريخه، وما يحققه الفريق يكون نتيجة جهد كامل المنظومة".

وعن أداء التحكيم، قال اللاعب: "قرارات حكم مباراة الزمالك وسيراميكا كانت خاطئة في كثير من الحالات، ولا أعلم السبب وراء ذلك، لكننا سنظل داعمين للفريق والجهاز الفني واللاعبين".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هزيمة الزمالك أمام سيراميكا مصطفى إبراهيم لاعب الزمالك دور الـ16 من كأس مصر الزمالك وسيراميكا الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد اختفاء 8 سنوات.. تفاصيل الظهور الأول لـ عبلة كامل في إعلان رمضاني
دراما و تليفزيون

بعد اختفاء 8 سنوات.. تفاصيل الظهور الأول لـ عبلة كامل في إعلان رمضاني

الصرف بدأ.. خطوات الحصول على منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
أخبار وتقارير

الصرف بدأ.. خطوات الحصول على منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز بعد الظهور مع عبلة كامل في إعلان رمضان 2026
دراما و تليفزيون

أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز بعد الظهور مع عبلة كامل في إعلان رمضان 2026
لا تعارض مع الفلك.. توضيح من "الإفتاء" بشأن هلال شهر رمضان 2026
أخبار وتقارير

لا تعارض مع الفلك.. توضيح من "الإفتاء" بشأن هلال شهر رمضان 2026
توضيح مهم لوزير الطيران بشأن طرح المطارات للقطاع الخاص
أخبار مصر

توضيح مهم لوزير الطيران بشأن طرح المطارات للقطاع الخاص

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة