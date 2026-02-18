مصطفى إبراهيم: الزمالك لم يخسر فنياً أمام سيراميكا والكثير من القرارات التحكيمية أثرت على النتيجة
كتب : نهي خورشيد
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
أكد مصطفى إبراهيم لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لم ينهزم فنياً أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من كأس مصر.
وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية:" الفريق تعرض لظروف صعبة خلال الفترة الماضية نتيجة ضغط المباريات، فليس من المنطقي أن يخوض الفريق 6 مباريات في 12 يوماً فقط".
وشدد على أن الزمالك ظاهرة تستحق الدراسة في مصر، نظراً للصعوبات التي يواجهها، مؤكداً أن الفريق يظل منافساً قوياً على جميع البطولات.
وأضاف إبراهيم:"الزمالك لم يجامل في أي بطولة على مدار تاريخه، وما يحققه الفريق يكون نتيجة جهد كامل المنظومة".
وعن أداء التحكيم، قال اللاعب: "قرارات حكم مباراة الزمالك وسيراميكا كانت خاطئة في كثير من الحالات، ولا أعلم السبب وراء ذلك، لكننا سنظل داعمين للفريق والجهاز الفني واللاعبين".