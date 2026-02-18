"علامات استفهام".. لاعب الزمالك السابق يعلق على توديع الفريق لكأس مصر

أول تعليق من علي ماهر بعد فوز سيراميكا على الزمالك في كأس مصر

"مستحيل أغطي الشمس"... أول تعليق من حسام عبد المجيد بعد مشادته مع عبد الله

علق أحمد عبد الحليم، لاعب الزمالك السابق، على هزيمة الأبيض من سيراميكا كليوباترا، وتوديع كأس مصر من دور الـ16.

وقال عبد الحليم، في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "الزمالك عانى من الإجهاد وضغط المباريات في اللقاء، وهناك علامات استفهام حول توقيت المباراة في ظل ضغط جدول المباريات على الفريق، كما أن سيراميكا حصل على فترة راحة أطول قبل المواجهة".

وأضاف: "مستوى الزمالك في المباريات الماضية كان جيدًا، وفرض على الجماهير التماس الأعذار للفريق بعد توديع كأس مصر، معتمد جمال غيّر طريقة اللعب في الشوط الثاني، مما انعكس على تحسن الأداء نسبيًا، رغم تحفّظه الدفاعي خلال اللقاء".

واختتم: "معتمد جمال مدرب مجتهد وتحمل مسؤولية قيادة الزمالك في وقت صعب، والإرهاق وغياب الجماهير أثّرا بوضوح على أداء الزمالك".

اقرأ أيضًا:

"الأهلي الأقرب للتتويج".. مدرب بيراميدز يعلق على قرعة دوري أبطال أفريقيا



فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا في كأس مصر



