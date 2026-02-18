مباريات الأمس
"علامات استفهام".. لاعب الزمالك السابق يعلق على توديع الفريق لكأس مصر

كتب : هند عواد

12:35 ص 18/02/2026
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (1)
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (3)

علق أحمد عبد الحليم، لاعب الزمالك السابق، على هزيمة الأبيض من سيراميكا كليوباترا، وتوديع كأس مصر من دور الـ16.

وقال عبد الحليم، في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "الزمالك عانى من الإجهاد وضغط المباريات في اللقاء، وهناك علامات استفهام حول توقيت المباراة في ظل ضغط جدول المباريات على الفريق، كما أن سيراميكا حصل على فترة راحة أطول قبل المواجهة".

وأضاف: "مستوى الزمالك في المباريات الماضية كان جيدًا، وفرض على الجماهير التماس الأعذار للفريق بعد توديع كأس مصر، معتمد جمال غيّر طريقة اللعب في الشوط الثاني، مما انعكس على تحسن الأداء نسبيًا، رغم تحفّظه الدفاعي خلال اللقاء".

واختتم: "معتمد جمال مدرب مجتهد وتحمل مسؤولية قيادة الزمالك في وقت صعب، والإرهاق وغياب الجماهير أثّرا بوضوح على أداء الزمالك".

"الأهلي الأقرب للتتويج".. مدرب بيراميدز يعلق على قرعة دوري أبطال أفريقيا

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا في كأس مصر

أحمد عبد الحليم الزمالك كأس مصر سيراميكا كليوباترا

