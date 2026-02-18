مباريات الأمس
"سيطرة حمراء".. تاريخ مواجهات الأهلي والجونة قبل مباراة الغد بالدوري

كتب : يوسف محمد

03:01 ص 18/02/2026
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الجونة غدا الخميس، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غدا الخميس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال18 بالدوري المصري.

تاريخ مواجهات الأهلي والجونة

وتعد مباراة الغد، هى المواجهة رقم 25 التي تجمع بين الأهلي والجونة، حيث سبق وتواجها معا في 24 مباراة من قبل بمختلف البطولات.

وخلال 24 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 14 مباراة، حضر التعادل في 9 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

وأحرز لاعبو المارد الأحمر في مرمى الجونة 48 هدفا، فيما تلقت شباكهم 12 هدفا.

ويحتل الغاني جون أنطوي لاعب الأهلي السابق صدارة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين، برصيد 4 أهداف.

مباراة الأهلي والجونة النادي الأهلي تاريخ مواجهات الأهلي والجونة الدوري المصري

