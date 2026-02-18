إعلان

محاكمة الإعلامي أحمد رجب بتهمة سب وقذف الفنانة بدرية طلبة اليوم

كتب : محمود الشوربجي

03:00 ص 18/02/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon



تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة الإعلامي أحمد رجب، على خلفية اتهامه بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 357 لسنة 2025 جنح اقتصادية الزيتون، والمقيدة برقم 1110 لسنة 2025 جنح كلي اقتصادية غرب القاهرة، بعد توجيه اتهامات له بارتكاب جرائم القذف والسب، إلى جانب تعمد الإزعاج والمضايقة باستخدام وسائل الاتصال.
ووفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 5 يناير 2026، فإن المتهم خلال شهر أغسطس 2025، وبدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، قذف المجني عليها بطريق النشر، من خلال إسناد عبارات وألفاظ من شأنها - حال ثبوتها - أن توجب مساءلته قانونًا أو تنال من سمعتها ومكانتها الاجتماعية، وذلك عبر موقع "يوتيوب".
كما أسندت النيابة للمتهم تهمة سب المجنى عليها علنًا باستخدام ألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، فضلًا عن تعمد إزعاجها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم أنشأ وأدار قناة إلكترونية على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مهمة خاصة مع الإعلامى أحمد رجب"، استخدمها في ارتكاب الوقائع محل الاتهام.
ووجهت النيابة للمتهم اتهاماته استنادًا إلى مواد من قانون العقوبات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقررت إحالته إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل فى القضية.

اقرأ أيضًا:

حيثيات إعدام قاتل "أطفال اللبيني": راودها عن نفسها فأبت ووعدها بالزواج وحثها على خلع الزوج

لهو التلاميذ ينتهي بطعنة.. تفاصيل اعتداء طالبين على زميلهما بالمنوفية

دفاع المتهم في واقعة نهش "جنين بولاق" يطالب بإجراء الـ DNA وإخلاء سبيله: لسة في ثانية ثانوي (خاص)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة القاهرة الاقتصادية بدرية طلبة أحمد رجب النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه
حوادث وقضايا

سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه
إسرائيل تستعد لانهيار المحادثات.. هل تترقب الضوء الأخضر من ترامب لضرب إيران؟
شئون عربية و دولية

إسرائيل تستعد لانهيار المحادثات.. هل تترقب الضوء الأخضر من ترامب لضرب إيران؟
جومانا مراد بالأبيض وسارة سلامة أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

جومانا مراد بالأبيض وسارة سلامة أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
"موكب رمضان" في إسنا يرفع علم فلسطين وصورة شيخ الأزهر (صور)
أخبار وتقارير

"موكب رمضان" في إسنا يرفع علم فلسطين وصورة شيخ الأزهر (صور)
أمن الجيزة ينهي بلطجة "الزجاج الفارغ" بإمبابة
حوادث وقضايا

أمن الجيزة ينهي بلطجة "الزجاج الفارغ" بإمبابة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة