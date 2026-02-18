الأمن السويدي يوقف مواطنا روسيا بطلب من الولايات المتحدة.. ما السبب؟



وكالات

أعلنت وسائل الإعلام السويدية، أن هيئة الأمن في السويد ألقت القبض على مواطن روسي بطلب من الولايات المتحدة.

وحسب معلومات قناة "تي في 4" السويدية، فإن المواطن الروسي كان "مطلوبا دوليا" بعد صدور مذكرة اعتقال غيابية بحقه في الولايات المتحدة.

وأضافت القناة، أن الأمن السويدي أوقفه في ستوكهولم في ديسمبر الماضي.

ويشتبه المواطن الروسي، الذي لم يكشف عن اسمه، بانتهاكه نظام العقوبات الأمريكية خلال الفترة من 2022 حتى 2023، وتطالب واشنطن بتسليم الموقوف.

ورفض المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمن السويدي يوناتان سفينسون التعليق على تفاصيل القضية، مشيرا إلى أن الجانب السويدي يساعد دولة أخرى ولا يمكنه الكشف عن التفاصيل.

وقررت محكمة في ستوكهولم حبس المشتبه به حتى موافقة المدعي العام والمحكمة العليا والحكومة على تسليمه للولايات المتحدة.

ولم تصدر على الفور أي تعليقات رسمية عن السلطات الروسية بشأن القضية، وفقا لروسيا اليوم.