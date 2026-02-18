أول تعليق من علي ماهر بعد فوز سيراميكا على الزمالك في كأس مصر
كتب - محمد عبد السلام:
نشر علي ماهر المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة له من مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.
وعلق على الصورة قائلا: "الحمد لله، ومتشكر جدا ورمضان كريم على الجميع وكل عام وحضراتكم بألف خير".
وقد حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا مهما على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات دور الـ 16 في كأس مصر.
ومن المقرر أن يلاقي سيراميكا كليوباترا نظيره طلائع الجيش في ربع نهائي كأس مصر 2026/2025.