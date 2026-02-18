مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

أول تعليق من علي ماهر بعد فوز سيراميكا على الزمالك في كأس مصر

كتب - محمد عبد السلام:

12:53 ص 18/02/2026
  • عرض 2 صورة
    علي ماهر

نشر علي ماهر المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة له من مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وعلق على الصورة قائلا: "الحمد لله، ومتشكر جدا ورمضان كريم على الجميع وكل عام وحضراتكم بألف خير".

وقد حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا مهما على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات دور الـ 16 في كأس مصر.

ومن المقرر أن يلاقي سيراميكا كليوباترا نظيره طلائع الجيش في ربع نهائي كأس مصر 2026/2025.

علي ماهر سيراميكا كليوباترا كأس مصر تعليق على ماهر على فوز سيراميكا

