أول تعليق من علي ماهر بعد فوز سيراميكا على الزمالك في كأس مصر

صاروخية عبد الحفيظ في رمضان.. حكاية أشهر مباراة بين الأهلي والترجي

"مستحيل أغطي الشمس"... أول تعليق من حسام عبد المجيد بعد مشادته مع عبد الله

"في غياب الأهلي والزمالك".. مواجهات ربع نهائي في كأس مصر 2025-2026

نشر علي ماهر المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة له من مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وعلق على الصورة قائلا: "الحمد لله، ومتشكر جدا ورمضان كريم على الجميع وكل عام وحضراتكم بألف خير".

وقد حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا مهما على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات دور الـ 16 في كأس مصر.

ومن المقرر أن يلاقي سيراميكا كليوباترا نظيره طلائع الجيش في ربع نهائي كأس مصر 2026/2025.