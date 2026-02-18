مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

صاروخية عبد الحفيظ في رمضان.. حكاية أشهر مباراة بين الأهلي والترجي

كتب : هند عواد

12:08 ص 18/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الأهلي والترجي (3)
  • عرض 3 صورة
    الأهلي والترجي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يشهد شهر مارس المقبل لقاءً مرتقبًا بين الأهلي والترجي التونسي، في واحدة من أشهر المواجهات الأفريقية، ويتزامن مع آخر أيام شهر رمضان الكريم.
وعادةً ما تشهد مباريات الأهلي والترجي أحداثًا مثيرة، إلا أن أشهرها كان يوم 17 نوفمبر 2001، الذي وافق ثاني أيام شهر رمضان، عندما تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بفضل جهود سيد عبد الحفيظ.
وكان سيد عبد الحفيظ سببًا في تحقيق هذا التأهل بعد غياب دام 14 عامًا، واليوم يواصل عبد الحفيظ مسيرته مع الأهلي، لكن كعضو في مجلس الإدارة.
وكانت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001 في القاهرة، انتهت بالتعادل السلبي، ولعب الأهلي مباراة العودة على ملعب المنزه، ليسجل الترجي الهدف الأول.

ومع بداية الشوط الثاني دفع مانويل جوزيه مدرب الأهلي آنذاك، بسيد عبد الحفيظ على حساب أبو مسلم، ليطلق تسديدة صاروخية، خدعت الجميع وسكنت الشباك، ومعها بطاقة العبور إلى النهائي.
اقرأ أيضًا:
"الأهلي الأقرب للتتويج".. مدرب بيراميدز يعلق على قرعة دوري أبطال أفريقيا

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا في كأس مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الترجي التونسي شهر رمضان 2026 سيد عبد الحفيظ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبيرة إتيكيت تكشف أسرار نجاح عزومات رمضان
رمضان ستايل

خبيرة إتيكيت تكشف أسرار نجاح عزومات رمضان
تهذيب أم اعتداء؟.. حقيقة فيديو ضرب "شاب شبين الكوم" بالعصي على يد شقيقته
حوادث وقضايا

تهذيب أم اعتداء؟.. حقيقة فيديو ضرب "شاب شبين الكوم" بالعصي على يد شقيقته
بداخله 5 أشخاص.. الصور الأولى لسقوط ميكروباص في حفرة بالزاوية الحمراء
حوادث وقضايا

بداخله 5 أشخاص.. الصور الأولى لسقوط ميكروباص في حفرة بالزاوية الحمراء
اعتذر له.. مصدر يكشف لمصراوي كواليس مشادة عبد المجيد وعبدالله السعيد
رياضة محلية

اعتذر له.. مصدر يكشف لمصراوي كواليس مشادة عبد المجيد وعبدالله السعيد
بالصور| صلاة التراويح الأولى من المسجدين الحرام والنبوي
أخبار وتقارير

بالصور| صلاة التراويح الأولى من المسجدين الحرام والنبوي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة