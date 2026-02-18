صاروخية عبد الحفيظ في رمضان.. حكاية أشهر مباراة بين الأهلي والترجي

يشهد شهر مارس المقبل لقاءً مرتقبًا بين الأهلي والترجي التونسي، في واحدة من أشهر المواجهات الأفريقية، ويتزامن مع آخر أيام شهر رمضان الكريم.

وعادةً ما تشهد مباريات الأهلي والترجي أحداثًا مثيرة، إلا أن أشهرها كان يوم 17 نوفمبر 2001، الذي وافق ثاني أيام شهر رمضان، عندما تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بفضل جهود سيد عبد الحفيظ.

وكان سيد عبد الحفيظ سببًا في تحقيق هذا التأهل بعد غياب دام 14 عامًا، واليوم يواصل عبد الحفيظ مسيرته مع الأهلي، لكن كعضو في مجلس الإدارة.

وكانت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001 في القاهرة، انتهت بالتعادل السلبي، ولعب الأهلي مباراة العودة على ملعب المنزه، ليسجل الترجي الهدف الأول.



ومع بداية الشوط الثاني دفع مانويل جوزيه مدرب الأهلي آنذاك، بسيد عبد الحفيظ على حساب أبو مسلم، ليطلق تسديدة صاروخية، خدعت الجميع وسكنت الشباك، ومعها بطاقة العبور إلى النهائي.

