للمرة الثالثة.. ربع نهائي كأس مصر من دون الأهلي والزمالك

كتب : هند عواد

08:31 م 17/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (1)
  • عرض 5 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (4)
  • عرض 5 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (3)
  • عرض 5 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (2)

لحق الزمالك بغريمه التقليدي الأهلي، وودع كأس مصر نسخة 2025-26، من دور الـ16 بالهزيمة من سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف.

وكان الأهلي ودع البطولة من دور الـ32 بالهزيمة من المصرية للاتصالات، بنفس النتيجة، ليغيب الثنائي عن ربع نهائي كأس مصر، للمرة الثالثة منذ بداية الألفية الحالية.

وغاب الأهلي والزمالك عن ربع نهائي كأس مصر في النسخ التالية:

نسخة 2009: خروج الأهلي من دور الـ16 والزمالك من الدور التمهيدي

نسخة 2024: خروج الأهلي والزمالك من دور الـ16

ربع نهائي كأس مصر سيراميكا كليوباترا يفوز على الزمالك الزمالك يودع كأس مصر

