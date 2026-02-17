للمرة الثالثة.. ربع نهائي كأس مصر من دون الأهلي والزمالك

لحق الزمالك بغريمه التقليدي الأهلي، وودع كأس مصر نسخة 2025-26، من دور الـ16 بالهزيمة من سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف.

وكان الأهلي ودع البطولة من دور الـ32 بالهزيمة من المصرية للاتصالات، بنفس النتيجة، ليغيب الثنائي عن ربع نهائي كأس مصر، للمرة الثالثة منذ بداية الألفية الحالية.

وغاب الأهلي والزمالك عن ربع نهائي كأس مصر في النسخ التالية:

نسخة 2009: خروج الأهلي من دور الـ16 والزمالك من الدور التمهيدي

نسخة 2024: خروج الأهلي والزمالك من دور الـ16

اقرأ أيضًا:

"الأهلي الأقرب للتتويج".. مدرب بيراميدز يعلق على قرعة دوري أبطال أفريقيا

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا في كأس مصر