مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

1 2
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

5 2
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

0 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

2 1
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

1 4
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف آخر تطورات أزمة محمد عواد داخل الزمالك

كتب - محمد خيري:

09:52 م 17/02/2026
  • عرض 1 صورة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي أبلغ محمد عواد حارس مرمى الفريق، بموعد التحقيق معه داخل النادي.

وقال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك لمصراوي: "الإدارة أبلغت الحارس محمد عواد بموعد التحقيق المحدد يوم الأحد المقبل، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية".

وأضاف: "من المقرر أن ينتظم اللاعب في المران الجماعي عقب انتهاء التحقيق، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام زد إف سي في مسابقة الدوري المصري الممتاز".

وكان محمد عواد قد غاب عن الفريق خلال الفترة الماضية بعد قرار إيقافه وتحويله للتحقيق، إلى جانب توقيع غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف جنيه، وذلك على خلفية عدم التزامه بتعليمات الجهاز الفني.

ويذكر أن آخر ظهور لمحمد عواد مع الزمالك، كان في مواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أزمة محمد عواد محمد عواد الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه
حوادث وقضايا

سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه
الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
أخبار وتقارير

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
فبراير شهر المفاجآت.. عبير فؤاد تحذر 3 أبراج بسبب عطارد
علاقات

فبراير شهر المفاجآت.. عبير فؤاد تحذر 3 أبراج بسبب عطارد
اعتذر له.. مصدر يكشف لمصراوي كواليس مشادة عبد المجيد وعبدالله السعيد
رياضة محلية

اعتذر له.. مصدر يكشف لمصراوي كواليس مشادة عبد المجيد وعبدالله السعيد
برلماني يحذر من الاستيراد العشوائي.. ويؤكد: بعد تعديل سجل المستوردين "رسالة
أخبار مصر

برلماني يحذر من الاستيراد العشوائي.. ويؤكد: بعد تعديل سجل المستوردين "رسالة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة