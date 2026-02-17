مصدر يكشف آخر تطورات أزمة محمد عواد داخل الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي أبلغ محمد عواد حارس مرمى الفريق، بموعد التحقيق معه داخل النادي.

وقال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك لمصراوي: "الإدارة أبلغت الحارس محمد عواد بموعد التحقيق المحدد يوم الأحد المقبل، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية".

وأضاف: "من المقرر أن ينتظم اللاعب في المران الجماعي عقب انتهاء التحقيق، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام زد إف سي في مسابقة الدوري المصري الممتاز".

وكان محمد عواد قد غاب عن الفريق خلال الفترة الماضية بعد قرار إيقافه وتحويله للتحقيق، إلى جانب توقيع غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف جنيه، وذلك على خلفية عدم التزامه بتعليمات الجهاز الفني.

ويذكر أن آخر ظهور لمحمد عواد مع الزمالك، كان في مواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.