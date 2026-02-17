تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهزيمة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وكان الفارس الأبيض صعد إلى دور ال16 بكأس مصر، بعدما حقق الفوز على بلدية المحلة في دور ال32 بنتيجة هدف دون مقابل.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره حرس الحدود، يوم الجمعة المقبل الموافق 20 فبراير الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبل 20 فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

ملخص مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر

"تحديد موعد قرعة الدوري".. رابطة الأندية تصدر مجموعة من القرارات الجديدة