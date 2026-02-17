مباريات الأمس
كأس مصر

الزمالك

1 2
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

1 2
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

1 4
18:00

الاتحاد

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الهزيمة من سيراميكا كليوباترا في كأس مصر

كتب : يوسف محمد

07:07 م 17/02/2026
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهزيمة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وكان الفارس الأبيض صعد إلى دور ال16 بكأس مصر، بعدما حقق الفوز على بلدية المحلة في دور ال32 بنتيجة هدف دون مقابل.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره حرس الحدود، يوم الجمعة المقبل الموافق 20 فبراير الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبل 20 فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك وسيراميكا كاس مصر موعد مباراة الزمالك المقبلة الزمالك وحرس الحدود

