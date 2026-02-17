إعلان

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا و12 إرهابيا قرب الحدود الأفغانية

كتب : مصراوي

12:10 م 17/02/2026

الجيش الباكستاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إسلام آباد- (د ب أ)

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 11 جنديا باكستانيا في شمال غرب البلاد، بالقرب من الحدود الأفغانية، وسط تصاعد أعمال العنف.

وقتل الجنود في هجوم وقع بمنطقة "باجور" في إقليم خيبر باختونخوا، حيث استهدف "إرهابيون" من حركة طالبان الباكستانية المحظورة نقطة تفتيش أمنية بسيارة مفخخة.

وأدى الانفجار إلى تضرر مبانٍ سكنية في المنطقة، ما أدى إلى مقتل فتاة صغيرة. كما أصيب سبعة آخرون، بينهم نساء وأطفال، بحسب ما جاء في بيان صدر عن إدارة العلاقات العامة بين الأجهزة في الجيش (جناح الإعلام العسكري).

كما أفادت إدارة العلاقات العامة بين الأجهزة بأن القوات أحبطت الهجوم، وأن هناك 12 "إرهابيا" على الأقل قُتلوا في العملية.

وكان ما لا يقل عن أربعة "إرهابيين" قُتلوا في عملية لمكافحة الارهاب بمدينة كراتشي في جنوب باكستان، حسبما أعلنته الشرطة في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في إطار قيام القوات الأمنية بعملية استهدفت العناصر المتطرفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الباكستاني مقتل جنود باكستانيين الحدود الأفغانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جدل رؤية هلال رمضان يعود للواجهة.. ومختار جمعة يوضح الموقف الشرعي
فتاوى رمضان

جدل رؤية هلال رمضان يعود للواجهة.. ومختار جمعة يوضح الموقف الشرعي
عمرو سعد يطلق مبادرة لسداد ديون 30 غارما وغارمة
زووم

عمرو سعد يطلق مبادرة لسداد ديون 30 غارما وغارمة
من يحسم لقب "البطل الشعبي".. العوضي في مواجهة مع إمام وعمرو سعد ومصطفى
دراما و تليفزيون

من يحسم لقب "البطل الشعبي".. العوضي في مواجهة مع إمام وعمرو سعد ومصطفى
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
حفل استطلاع هلال رمضان| نعينع قارئًا.. وهؤلاء أبرز الحضور
أخبار وتقارير

حفل استطلاع هلال رمضان| نعينع قارئًا.. وهؤلاء أبرز الحضور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات