الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا و12 إرهابيا قرب الحدود الأفغانية

إسلام آباد- (د ب أ)

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 11 جنديا باكستانيا في شمال غرب البلاد، بالقرب من الحدود الأفغانية، وسط تصاعد أعمال العنف.

وقتل الجنود في هجوم وقع بمنطقة "باجور" في إقليم خيبر باختونخوا، حيث استهدف "إرهابيون" من حركة طالبان الباكستانية المحظورة نقطة تفتيش أمنية بسيارة مفخخة.

وأدى الانفجار إلى تضرر مبانٍ سكنية في المنطقة، ما أدى إلى مقتل فتاة صغيرة. كما أصيب سبعة آخرون، بينهم نساء وأطفال، بحسب ما جاء في بيان صدر عن إدارة العلاقات العامة بين الأجهزة في الجيش (جناح الإعلام العسكري).

كما أفادت إدارة العلاقات العامة بين الأجهزة بأن القوات أحبطت الهجوم، وأن هناك 12 "إرهابيا" على الأقل قُتلوا في العملية.

وكان ما لا يقل عن أربعة "إرهابيين" قُتلوا في عملية لمكافحة الارهاب بمدينة كراتشي في جنوب باكستان، حسبما أعلنته الشرطة في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في إطار قيام القوات الأمنية بعملية استهدفت العناصر المتطرفة.