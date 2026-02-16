مباريات الأمس
3 صور ترصد الظهور الأول لـ كهربا مع إنبي في الدوري المصري

كتب - محمد الميموني:

11:28 م 16/02/2026 تعديل في 11:28 م
    الظهور الأول لـ كهربا مع إنبي في الدوري المصري (1)
    الظهور الأول لـ كهربا مع إنبي في الدوري المصري (3)

ظهر محمود عبد المنعم كهربا اليوم الإثنين، مع فريق إنبي في مباراته أمام نظيره البنك الأهلي في الدوري المصري.

وشارك محمود كهربا بديلًا للمرة الأولى بعد عودته إلى صفوف إنبي، في الدقيقة الـ 78 من عمر المباراة، على حساب أقطاي عبدالله.

وخلال الدقائق القليلة التي لعبها محمود كهربا بقميص إنبي، لمس الكرة 4 مرات، ولم يقدم أي تمريرات صحيحة من أصل 3 محاولات.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في منافسات الجولة ال18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة بينما يحتل فريق إنبي المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.

