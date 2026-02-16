إعلان

وزير الصناعة يبحث مع "نيسان للسيارات" خطط التوسع بالسوق المصري

كتب : دينا خالد

01:05 م 16/02/2026

اللقاء

عقد خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع ممثلي شركة نيسان للسيارات برئاسة محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان افريقيا لبحث خطط الشركة للتوسع بالسوق المصري والتصدير للأسواق الإفريقية.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الشركة لزيادة الإنتاج وتدريب العمالة بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وغيرها من جهات التدريب، وكذا خطة الشركة لتكون أكبر مصدر للسيارات إلى إفريقيا، بحسب بيان لوزارة الصناعة اليوم الاثنين.
وبحسب البيان، صدرت شركة نيسان لإفريقيا 25 ألف سيارة خلال السنوات الثلاثة السابقة ورفعت إنتاجها إلي 30 ألف سيارة ركوب في العام المالي الحالي وجاءت في صدارة السوق المحلى.

وقال الوزير،إن الدولة المصرية تولي أهمية بالغة لصناعة السيارات باعتبارها من الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية عالية ومقومات تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط لمختلف الأسواق الإقليمية، اعتمادًا على ما تمتلكه من مقومات استراتيجية تشمل موقعًا جغرافيًا متميزًا يربط بين الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية واتفاقيات تجارة حرة تربط مصر بمختلف الدول والتكتلات الاقتصادية وكذلك مقومات الصناعة والبنية التحتية ومقومات النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار الوزير، إلى حرص وزارة الصناعة على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي ستسهم بدورها في تقليل الاعتماد على الاستيراد وجذب شركات السيارات العالمية للإنتاج في مصر، لافتاً إلى أن السوق المصري شهد خلال الفترة الأخيرة زيادة في شهد نمو ملحوظ في عدد مصانع المكونات الى جانب زيادة حجم استثماراتها كما يحتاج السوق إلى توفير مزيد من المكونات لزيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات.

وقال محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان افريقيا، إن شركته حريصة على التوسع في الإنتاج بالسوق المحلي والتصدير لأسواق القارة الإفريقية.

ووجه عبد الصمد الدعوة للوزير، لزيارة مصنع الشركة قريباً لافتتاح خط إنتاج الشركة الجديد الذى من المقرر أن ينتج 10 آلاف سيارة إضافية في السنة الأولى من التشغيل وبنسبة مكون محلى أكثر من 50%.

