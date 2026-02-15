لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 الجيش الملكي.. نهاية الشوط الأول
كتب : يوسف محمد
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.
ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، يليه الجيش الملكي برصيد 8 نقاط.
وجاء تشكيل الأهلي للقاء كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي.
خط الهجوم: مروان عثمان.
وفي المقابل يدخل فريق الجيش الملكي اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي
خط الدفاع: أنس باخ، مروان لوداني، فالو ميندي وكارنيرو
خط الوسط: يونس عبد الحميد، زين الدين دراج، محمد ربيع حريمات وعبد الفتاح حدراف
خط الهجوم: يوسف الفحلي وحمزة كابا
أبرز أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي:
الدقيقة 1: بداية المباراة
الدقيقة 5: فرصة الأول تضيع للأهلي بعد تصدي الحارس لانفراد بن رمضان
الدقيقة 10: تسديدة من مروان عثمان تصل سهلة في يد حارس مرمى الجيش الملكي
الدقيقة 13: تسديدة من طاهر محمد طاهر تصطدم بمدافع الجيش
الدقيقة 17: تسديدة من محمد علي بن رمضان يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي
الدقيقة 22: عرضية من طاهر محمد طاهر يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي
الدقيقة 34: عرضية من مروان عثمان لاعب الأهلي يتصدى لها دفاع الجيش الملكي
الدقيقة 39: تسديدة من محمد علي بن رمضان يبعدها مدافع الجيش الملكي من على خط المرمى
الدقيقة 40: عرضية من محمد علي بن رمضان يبعدها دفاع الجيش الملكي
الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع
الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول