لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 الجيش الملكي.. نهاية الشوط الأول

بعد التأهل.. ماذا قدم الزمالك في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية؟

قبل مواجهة الجيش الملكي.. 6 غيابات تعرقل الأهلي بينهم زيزو وتريزيجيه

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، يليه الجيش الملكي برصيد 8 نقاط.

وجاء تشكيل الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

وفي المقابل يدخل فريق الجيش الملكي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع: أنس باخ، مروان لوداني، فالو ميندي وكارنيرو

خط الوسط: يونس عبد الحميد، زين الدين دراج، محمد ربيع حريمات وعبد الفتاح حدراف

خط الهجوم: يوسف الفحلي وحمزة كابا

أبرز أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: فرصة الأول تضيع للأهلي بعد تصدي الحارس لانفراد بن رمضان

الدقيقة 10: تسديدة من مروان عثمان تصل سهلة في يد حارس مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 13: تسديدة من طاهر محمد طاهر تصطدم بمدافع الجيش

الدقيقة 17: تسديدة من محمد علي بن رمضان يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 22: عرضية من طاهر محمد طاهر يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 34: عرضية من مروان عثمان لاعب الأهلي يتصدى لها دفاع الجيش الملكي

الدقيقة 39: تسديدة من محمد علي بن رمضان يبعدها مدافع الجيش الملكي من على خط المرمى

الدقيقة 40: عرضية من محمد علي بن رمضان يبعدها دفاع الجيش الملكي

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول