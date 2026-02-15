مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

0 0
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

1 0
18:00

شبيبة القبائل

الكونفيدرالية الأفريقية

الوداد البيضاوي

2 0
16:00

عزام يونايتد

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
19:30

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 الجيش الملكي.. نهاية الشوط الأول

كتب : يوسف محمد

05:40 م 15/02/2026 تعديل في 06:52 م
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (5) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (6) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (7) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (2) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (3) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (9) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (1) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (4) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (15) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (13) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (16) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (14) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (9) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (10) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (12) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (11) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، يليه الجيش الملكي برصيد 8 نقاط.

وجاء تشكيل الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

وفي المقابل يدخل فريق الجيش الملكي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع: أنس باخ، مروان لوداني، فالو ميندي وكارنيرو

خط الوسط: يونس عبد الحميد، زين الدين دراج، محمد ربيع حريمات وعبد الفتاح حدراف

خط الهجوم: يوسف الفحلي وحمزة كابا

أبرز أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: فرصة الأول تضيع للأهلي بعد تصدي الحارس لانفراد بن رمضان

الدقيقة 10: تسديدة من مروان عثمان تصل سهلة في يد حارس مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 13: تسديدة من طاهر محمد طاهر تصطدم بمدافع الجيش

الدقيقة 17: تسديدة من محمد علي بن رمضان يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 22: عرضية من طاهر محمد طاهر يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 34: عرضية من مروان عثمان لاعب الأهلي يتصدى لها دفاع الجيش الملكي

الدقيقة 39: تسديدة من محمد علي بن رمضان يبعدها مدافع الجيش الملكي من على خط المرمى

الدقيقة 40: عرضية من محمد علي بن رمضان يبعدها دفاع الجيش الملكي

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الأهلي والجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا آخر أخبار الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
الإحصاء: معدل البطالة يتراجع إلى 6.2٪ خلال الربع الرابع لـ 2025
اقتصاد

الإحصاء: معدل البطالة يتراجع إلى 6.2٪ خلال الربع الرابع لـ 2025
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 الجيش الملكي.. نهاية الشوط الأول
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 الجيش الملكي.. نهاية الشوط الأول
هلال رمضان.. 4 دول إسلامية تحسم بداية الشهر وأخرى تنتظر الرؤية
جنة الصائم

هلال رمضان.. 4 دول إسلامية تحسم بداية الشهر وأخرى تنتظر الرؤية
"قائد وأتمنى استمراره".. ماذا قال فان دايك عن مستقبل محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

"قائد وأتمنى استمراره".. ماذا قال فان دايك عن مستقبل محمد صلاح؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق