بعد التأهل.. ماذا قدم الزمالك في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية؟

كتب : محمد عبد الهادي

03:21 م 15/02/2026
أنهى فريق الزمالك مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حسم تأهله بشكل رسمي لدور ربع النهائي من البطولة.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، مشوار الزمالك في دور المجموعات بالكونفدرالية كالتالي:

الزمالك تأهل لربع نهائي الكونفدرالية، متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة جمعهم من:

الجولة الأولى: فاز على زيسكو 1-0

الجولة الثانية: تعادل مع كايزر تشيفز 1-1

الجولة الثالثة: تعادل سلبيًا مع المصري البورسعيدي

الجولة الرابعة: فاز على المصري 2-1

الجولة الخامسة: خسر من زيسكو 1-0

الجولة السادسة: فاز على كايزر تشيفز 2-1

