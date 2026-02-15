بعد التأهل.. ماذا قدم الزمالك في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية؟

قبل مواجهة الجيش الملكي.. 6 غيابات تعرقل الأهلي بينهم زيزو وتريزيجيه

أنهى فريق الزمالك مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حسم تأهله بشكل رسمي لدور ربع النهائي من البطولة.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، مشوار الزمالك في دور المجموعات بالكونفدرالية كالتالي:

الزمالك تأهل لربع نهائي الكونفدرالية، متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة جمعهم من:

الجولة الأولى: فاز على زيسكو 1-0

الجولة الثانية: تعادل مع كايزر تشيفز 1-1

الجولة الثالثة: تعادل سلبيًا مع المصري البورسعيدي

الجولة الرابعة: فاز على المصري 2-1

الجولة الخامسة: خسر من زيسكو 1-0

الجولة السادسة: فاز على كايزر تشيفز 2-1

