بقيادة الخطيب.. تفاصيل زيارة مجلس الأهلي لوزير الرياضة الجديد

كتب : محمد خيري

03:17 م 15/02/2026
قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ظهر اليوم الأحد، بزيارة جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة للوزير الجديد بمناسبة توليه حقيبة الشباب والرياضة، وحصوله على ثقة القيادة السياسية، في خطوة تعكس حرص إدارة الأهلي على تعزيز جسور التواصل مع مؤسسات الدولة المعنية بالقطاع الرياضي.

وضم وفد الأهلي كلًا من النائب محمد الجارحي، والكابتن سيد عبد الحفيظ، والمهندس حازم هلال، والمهندس إبراهيم العامري أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وجمال جبر مدير الإعلام.

وخلال اللقاء، أعرب مجلس إدارة الأهلي عن ثقته في قدرة الوزير على تنفيذ رؤية الدولة لتطوير المنظومة الرياضية، بما يسهم في تعزيز مكانة الرياضة المصرية محليًا وقاريًا، ودعم المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل الدولية.

من جانبه، رحب جوهر نبيل بوفد الأهلي، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة، ومؤكدًا أهمية دور الأندية والمؤسسات الرياضية في دعم خطط التطوير، والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية في القطاع الرياضي.

النادي الأهلي محمود الخطيب جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة

