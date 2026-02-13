مصدر لمصراوي: انتعاش خزينة الأهلي بـ 220 ألف دولار

حسام المندوه: بعض أعضاء مجلس الزمالك فكروا في الاستقالة.. والنادي يحتاج

انتعشت خزينة النادي الأهلي خلال الساعات الماضية، بعد الحصول على قيمة انتقال أحمد عبد القادر لاعب الفريق إلى الكرمة العراقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن النادي الأهلي حصل اليوم الجمعة، على مبلغ 220 ألف دولار قيمة انتقال عبد القادر إلى الكرمة العراقي".

وشارك عبد القادر رفقة النادي الأهلي خلال الموسم الحالي، في 10 مباريات فقط بمختلف البطولات، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وظهر عبد القادر رفقة النادي الأهلي بشكل عام، في 123 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 20 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

