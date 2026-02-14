حسام المندوه يكشف مصير جون إدوارد ومعتمد جمال بالزمالك

حسام المندوه: بعض أعضاء مجلس الزمالك فكروا في الاستقالة.. والنادي يحتاج

أكد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك دعمه الكامل لتجربة جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، مشيراً إلى أن تقييم التجربة سيكون مع نهاية الموسم.

وقال المندوه في تصريحات تلفزيونية:" نحن في لحظة مهمة جدا ونقيم جون إدوارد في نهاية الموسم وهو يجتهد ويقدم نظام منضبط ويواجه بعض التحديات مثلنا تماماً".

وأضاف: "نحاول توفير مناخ جيد له ومن الصعب توفير هذا المناخ في الوقت الحالي ولكننا نحاول والفريق يسير بشكل جيد وينافس ونحتاج أن نتعايش معا في مثل هذه الظروف غير الطبيبة وغير المستقرة".

وتابع المندوه: "أقول لـ جون بالتوفيق ونحن داعمون لك بقوة وتثبت في آخر الموسم أن هذه التجربة ناجحة جداً وهذا ليس وقت الحديث عن سلبيات".

وأشار أمين صندوق الزمالك إلى أهمية دور الجماهير خلال الفترة المقبلة، قائلاً:"الدعم الجماهيري مهم جدا للزمالك وسنعلن عن بعض المستجدات خلال الشهرين القادمين، مثل "الأبليكيشن" للجماهير والعمل مع إحدى الشركات التي تعتمد على الكم الكبير من المشجعين الذين نرغب في دعمهم الدائم".

واستكمل: "هناك عدد كبير من الأتوبيسات لدعم الجماهير والسفر إلى الإسماعيلية لمؤازرة الفريق خلال مباراته القادمة".

واختتم المندوه تصريحاته:" معتمد جمال مستمر وهو قد المكان ده وأثبت ده وهو ابن من أبناء الزمالك خاصة في هذه الظروف والمشاكل والإصابات وواحد من أولادك يساعدك وما يهمه هو المكسب، والموضوع بيفرق جدا".