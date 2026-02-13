مباريات الأمس
نجم المصارعة آر تروث يختار شعار فريقه العربي المفضل

كتب : يوسف محمد

11:59 م 13/02/2026
خطف نجم الـ WWE آر تروث، الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعدما كشف عن شعار الفريق العربي المفضل بالنسبة له.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لنجم المصارعة الحرة آر تروث وهو يختار شعار الفريق العربي المفضل بالنسبة له، من خلال عرض شعارات لأندية عربية مختلفة.

وخلال الفيديو الذي تم تداوله، ظهرت مجموعة من شعارات الأندية العربية خلال الفيديو، ومنهم شعار نادي الزمالك، الترجي التونسي، النصر السعودي، السد القطري والنادي الأهلي.

واختار نجم المصارعة الحرة آر تروث، شعار نادي الزمالك كأفضل شعار بالنسبة له من بين كل شعارات الأندية العربية.

وفي سياق متصل يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي غدا، ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

آر تروث لاعب مصارعة حرة نادي الزمالك شعار نادي الزمالك

