استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم الجمعة 13 فبراير الجاري، استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الجيش الملكي، يوم الأحد المقبل 15 فبراير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص المدير الفني للفريق ياس توروب، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، للحديث عن بعض النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الفريق فقرة تدريبات بدنية داخل صالة الجيم، قبل خوض بعض التدريبات الفنية والخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة.

وخاض حراس مرمى الفريق محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ومحمد سيحا، تدريبات قوية تحت قيادة كاي ستيفانس مدرب حراس مرمى الفريق.

وشهد مران الأهلي الجماعي اليوم، عودة إمام عاشور للمشاركة في المران، بعد غيابه خلال الفترة الماضية، تنفيذا لعقوبة الإيقاف الموقعة عليه من جانب وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق.

