"هدفنا الفوز".. لاعب كايزر تشيفز يتحدث عن مباراة فريقه أمام الزمالك في الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

06:31 م 13/02/2026
تحدث فلافيو دا سيلفا لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام الزمالك غدا السبت 14 فبراير، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي نادي الزمالك غدا السبت 14 فبراير الجاري نظيره كايزر تشيفز، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال فلافيو في تصريحات عبر الموقع الرسمي لكايزر تشيفز: "نركز بشكل كبير في مباراة الغد أمام الزمالك لتحقيق الفوز وضمان التأهل للدور المقبل من البطولة".

وأضاف: "نعلم أننا نواجه فريق كبير ولديه الكثير من الخبرات في البطولات الأفريقية، لكننا لسنا خائفين من مواجهته، هدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية لمساعدة الفريق في التأهل للدور المقبل".

واختتم فلافيو تصريحاته: "مباراة الغد ستكون صعبة للغاية فهى تشبه المباريات النهائية، خاصة وأنها تجمع بين اثنين من أكبر الفرق في القارة الأفريقية".

ترتيب الزمالك في مجموعته بالكونفدرالية

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كل من: "كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، المصري البورسعيدي وزيسكو يونايتد الزامبي".

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته، برصيد 8 نقاط، فيما يحتل فريق كايزر تشيفز صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.

الزمالك وكايزر تشيفز كأس الكونفدرالية الأفريقية نادي الزمالك مباراة الزمالك وكايزر تشيفز موعد مباراة الزمالك

